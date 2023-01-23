Москва, 23 января, 2023, 10:00 — ИА Регнум. В течение ближайшего времени правительство РФ примет постановление, которое запретит российским компаниям включать в экспортные контракты ссылки на ранее введенные западными странами ограничения на цены на нефть. Об этом 23 января сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомые с проектом правительственного постановления источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В материале издания отмечается, что теперь нефтяные компании в России будут обязаны не только не допускать в своих контрактах положений о потолке цен на российское чёрное золото, но также и вести «мониторинг соблюдения иностранными покупателями», включая трейдеров и агентов, такого требования при перепродаже ими нефти из РФ.

Также указывается, что, по информации газеты, Минэнерго уже подготовило проект соответствующего постановления и он будет согласован в правительстве в течение ближайшего времени.

При этом уточняется, что, в случае обнаружения в ходе мониторинга контрактов с положением о потолке цен на нефть, компании в течение пяти рабочих дней должны сообщить об этом в ФТС и Минэнерго, так как вести контроль за соблюдением указа президента об ответных мерах на ограничение нефтяных цен должна ФТС.

Кроме того, отмечается, что у таможенной службы будет право на запрет поставок российской нефти по контрактам с нарушениями, о чём она будет уведомлять РЖД и «Транснефть». Добавляется, что такой запрет будет действовать до устранения нарушений, однако штрафов или иных наказаний за такого рода нарушения пока не предусмотрено.

Помимо того, указывается, что Минэнерго каждый месяц будет запрашивать у экспортеров данные об условиях заключаемых ими контрактов, чтобы на базе этой информации готовить ежеквартальные отчеты для профильной межведомственной рабочей группы.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что на российские продукты нефтепереработки могут быть распространены ограничения, введенные ранее в отношении нефти.