Москва, 23 января, 2023, 09:34 — ИА Регнум. После освобождения российскими военными Соледара и ещё ряда небольших, однако важных побед на западном направлении стратегические противники России оказались перед выбором: сдаться или ввязываться в войну с Россией всерьёз. Такое мнение 23 января высказала обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова.

Иван Шилов ИА REGNUM Соледар

В публикации напоминается, что после указанных успехов российской армии в странах Запада всерьёз заговорили о поставках киевскому режиму танков, а отрицательная позиция властей ФРГ по этому вопросу подверглась резкой критике со стороны их партнёров по НАТО.

Также Никифорова уточняет, что такая позиция западных стран вызвана страхом перед наступлением армии России и неизбежным поражением боевиков режима Киева, а также пониманием того, что помимо запаса снарядов калибра 155 мм у киевского режима заканчивается число новобранцев для ВСУ.

Никита Третьяков ИА REGNUM Последствия обстрела ВСУ снарядами калибра 155 миллиметров центра Донецка

«Это означает, что странам НАТО надо либо капитулировать, либо ввязываться в украинский конфликт уже по-взрослому», — отмечает обозреватель, подчеркивая, что на данный момент население Европы не готово к войне на стороне режима Киева и потому англосаксонские элиты меняют свою риторику с заклинаний о необходимости «оказания помощи Украине» на пропаганду прямой войны стран Европы с Россией.

При этом Никифорова уточняет, что западного обывателя для этого пытаются убедить, что речь идёт о поражении и разграблении России, так как на руинах от развала СССР американские и европейские элиты ЕС пировали целое десятилетие, а крошки «от геополитического пирога» доставались и простым обывателям.

Также она отмечает, что параллельно СМИ Запада призывают не бояться ядерного удара, так как якобы «военная эскалация» в конфликте на Украине «неизбежна», а западные страны уже вовсю поставляют Киеву оружие и намерены поставлять его более серьёзные виды: танки, системы ПВО и самолёты.

ИА REGNUM Ядерный арсенал в мире. 2022

Кроме того, обозреватель уточняет, что всё это происходит из-за страха стратегических противников России перед ней, и потому они толкают друг друга под возможный российский ответный удар и «судорожно пытаются поучаствовать в конфликте, не нарвавшись на возмездие».

«Для европейцев тут работают даже два фактора сдерживания: не только российское ядерное оружие, но и внушительная историческая память. Не сосчитать, сколько их предков, ходивших завоевывать и грабить Россию, покоятся сегодня на наших необъятных просторах. Как подметил Пушкин, места там хватит и на новых завоевателей — «среди нечуждых им гробов», так сказать», — заключается в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что беспилотник ВСУ удалось обнаружить и ликвидировать в Белгородской области.