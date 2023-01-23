Вильфанд назвал регионы, где ожидается аномальное потепление
Москва, 23 января, 2023, 09:25 — ИА Регнум. В нескольких российских регионах ожидается аномальное потепление, заявил 23 января научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Аномальное тепло принесут воздушные массы из Атлантики.
Потепление коснётся северной половины Урала. Так, в Екатеринбурге к концу недели температура будет «выше нормы на 8–10°С». Аналогичная ситуация ожидается в Томской, Омской, Новосибирской областях, заявил Вильфанд в интервью ТАСС.
«В северной половине Приволжского федерального округа тоже температура будет на 10–12 градусов выше нормы — Нижегородская, Кировская области, Пермский край, — отмечает Вильфанд. — Впечатляющие аномалии».
Кроме того, метеоролог обратил внимание на центральные и южные районы Красноярского края, где к концу недели температура поднимется на 12°С выше климатической нормы.
Что касается Центрального федерального округа, здесь всю неделю будет тепло. Хотя в центре России ожидается похолодание, «аномалии будут составлять плюс 2–4 градуса», так что погода будет «мягкой».