Москва, 23 января, 2023, 09:25 — ИА Регнум. В нескольких российских регионах ожидается аномальное потепление, заявил 23 января научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Аномальное тепло принесут воздушные массы из Атлантики.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Потепление коснётся северной половины Урала. Так, в Екатеринбурге к концу недели температура будет «выше нормы на 8–10°С». Аналогичная ситуация ожидается в Томской, Омской, Новосибирской областях, заявил Вильфанд в интервью ТАСС.

«В северной половине Приволжского федерального округа тоже температура будет на 10–12 градусов выше нормы — Нижегородская, Кировская области, Пермский край, — отмечает Вильфанд. — Впечатляющие аномалии».

Кроме того, метеоролог обратил внимание на центральные и южные районы Красноярского края, где к концу недели температура поднимется на 12°С выше климатической нормы.

Что касается Центрального федерального округа, здесь всю неделю будет тепло. Хотя в центре России ожидается похолодание, «аномалии будут составлять плюс 2–4 градуса», так что погода будет «мягкой».