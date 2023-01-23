Москва, 23 января, 2023, 09:18 — ИА Регнум. Госдума может в марте обсудить законопроект об отсрочках от мобилизации для имеющих ученые степени доктора и кандидата наук. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 января, это следует из материалов комитета Госдумы по обороне во главе с Андреем Картаполовым («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Законопроектом, внесенным в Госдуму группой депутатов во главе с Ксенией Горячевой («Новые люди»), предлагается закрепить право граждан, имеющих ученые степени, на освобождение от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Также предлагается закрепить на уровне федерального закона основания для отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, связанные с получением гражданами высшего и среднего профессионального образования, а также с обучением по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. С принятием закона на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации могут рассчитывать обучающиеся по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре на период освоения указанных программ, а также на время защиты квалификационной работы, но не более одного года после окончания аспирантуры.

Совету Думы предлагается направить законопроект в комитеты, комиссии и во фракции, президенту РФ, в Совет Федерации, правительство РФ, Счетную палату РФ, Общественную палату РФ, законодательные органы субъектов РФ и высшим должностным лицам субъектов РФ. Срок представления отзывов, предложений и замечаний определен до 27 февраля 2023 года.