Москва, 23 января, 2023, 09:13 — ИА Регнум. Россия ещё в 1917 году получила «прививку» от конфискации активов, заявил 23 января российский бизнесмен Владимир Потанин в интервью РБК

Михаил Метцель/ТАСС Владимир Потанин

Обсуждая тему планов Запада конфисковать российские активы, Потанин указал на то, что фактически западные страны хотят отнять собственность у РФ.

Это разрушает инвестиционный климат, а также демонстрирует откровенное пренебрежение принципом уважения к частной собственности, и в итоге это навредит самому Западу. Что касается России, «мы свою прививку уже получили в 1917 году», отмечает Потанин.

«Поэтому надо вот просто вспомнить о том, к чему у нас прививка от неуважения к личным свободам людей и праву собственности привела, так будем по совокупности говорить, к плохим последствиям», — заявил Потанин.

По его словам, Запад провоцирует Россию пойти по тому же пути. Но это путь ошибочный, так что «отсутствие нарушения с нашей стороны правил, общепринятых правил обращения с собственностью даёт нам большое хотя бы морально-психологическое преимущество, если не юридические какие-то аргументы».

К тому же в основе предпринимательской активности лежит именно уважение к праву собственности, на нём «строится мотивация людей». Нельзя разрушать такую мотивацию у российского бизнеса, отметил бизнесмен.