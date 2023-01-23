Варшава, 23 января, 2023, 07:59 — ИА Регнум. Украина снова станет очагом конфликта уже после окончания войны. Такое мнение высказал польскому изданию Myśl Polska профессор Станислав Белень, назвав напрасными ранее сделанные странами Запада обещания помочь стране в восстановлении.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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«Обещания об участии в послевоенном восстановлении Украины могут принести больше разочарований, чем пользы», — отметил он.

Эксперт ожидает, что основой политики украинских властей станут обиды, а также желание отомстить России и взять реванш, эти ожидания вновь сделают Украину очагом конфликта. По мнению Станислава Беленя, «покровители и прихвостни» украинцев не смогут справиться с проблемой, но при этом страна будет обречена «на долгие годы подчинения» из-за зависимости от НАТО и стран Запада.

В статье также отмечается, что сейчас Украина используется для продвижения чужих интересов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США выразили готовность обеспечивать Украину той помощью, которая необходима ей для победы над Россией, в том числе способными пролетать большое расстояние ракетами для осуществления ударов по Крыму.