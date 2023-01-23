Кейптаун, 23 января, 2023, 06:20 — ИА Регнум. Российская делегация во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 23 января прибыла с рабочим визитом в ЮАР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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Сергей Лавров прилетел в страну ранним утром на военно-воздушную базу Waterkloof в пригороде Претории. Делегацию встречали официальные лица страны.

«С этой страны начинается очередное африканское турне», — написала в своём телеграм-канале представитель МИД Мария Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южно-Африканской Республике ждут президента РФ Владимира Путина на саммите БРИКС, который запланирован на август.