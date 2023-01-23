Золотое, ЛНР, 23 января, 2023, 06:02 — ИА Регнум. Украинские боевики ночью 23 января выпустили ракеты из РСЗО HIMARS по городу Золотое в ЛНР. Об этом рассказали в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Sgt. Jacob Harrer Американская РСЗО HIMARS

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ВСУ выпусти две ракеты HIMARS. Сведения о пострадавших и повреждениях ещё уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, боевики в спешке и панике прячут в жилых кварталах Артемовска ДНР танки и бронетранспортёры.