Вашингтон, 23 января, 2023, 05:45 — ИА Регнум. В США выразили готовность обеспечивать Украину той помощью, которая необходима ей для победы над Россией, в том числе способными пролетать большое расстояние ракетами. Такое вооружение потребуется Киеву для ударов по Крыму, сообщил в интервью ABC News представитель Конгресса США Майкл Маккол.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

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Речь идёт об оперативно-тактических баллистических ракетах ATACMS с дальним радиусом действия. Необходимость поставки этого вооружения в США объяснили тем, что из Крыма на Украину РФ запускает беспилотники — поэтому территорию нужно атаковать, сказал Маккол.

«Когда мы даём то, что им нужно: (переносные зенитные ракетные комплексы) Stinger, (противотанковые комплексы) Javelin, (реактивные системы залпового огня) HIMARS, а затем и артиллерийское вооружение дальнего радиуса — то они побеждают», — также отметил он.

Ранее конгрессмен упрекал администрацию Байдена за недостаточное рвение в вопросе поставок Украине ракет. Страхи эскалации конфликта в этом случае политик называл напрасными, высказывая мнение, что они способствуют продлению войны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какое вооружение сильнее всего востребовано ВСУ. На первом месте в этом списке — танки, также требуются снаряды, системы ПВО и боевые машины пехоты.