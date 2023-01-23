Мехико, 23 января, 2023, 04:57 — ИА Регнум. В посольстве Мексики надеются на рост частоты авиарейсов из России несмотря на усложнившиеся условия для перелётов из-за санкций. Об этом заявил в интервью «Известиям» посол страны в России Норма Пенсадо.

Флаг Мексики

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В Мексике готовятся к введению безвизового режима для россиян и предполагают, что решение вопроса по увеличению количества рейсов между странами даст импульс развитию туризма. Ограничения не помешали слетать в Мексику 80 тыс. россиянам за одиннадцать месяцев 2022 года, а новые шаги увеличат объёмы авиаперевозок, предполагают в посольстве страны.

«К сожалению, пока приходится констатировать, что условий для решения этого вопроса нет. До февраля 2022 года летало 27 рейсов в месяц. Мы надеемся восстановить сообщение и даже договориться об увеличении частоты рейсов и новых маршрутах. Это даст большой импульс для туризма между нашими странами. Консультации с компетентными органами как в МИДе, так и в федеральной государственной администрации для принятия решения по этому вопросу продолжаются», — пояснили в посольстве.

В том числе для увеличения интереса россиян к посещению Мексики власти страны смягчили и ускорили получение виз с помощью спецсистемы, теперь получение разрешения на въезд в страну бесплатно. Для граждан Мексики в РФ обещают предусмотреть единую электронную визу.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года Соединённые Штаты приняли решение закрыть воздушное пространство для российских самолётов. Ранее аналогичные санкции были реализованы в Канаде.