Москва, 23 января, 2023, 04:02 — ИА Регнум. Бойцы Донецкой Народной Республики захватили в качестве трофея абонентские терминалы системы спутниковой связи Starlink, которые активно использовали киевские боевики. Об этом РИА Новости рассказал руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин, участвующий в спецоперации под позывным «Сармат».

Government.ru Дмитрий Рогозин

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«Мы знаем, какую пользу и вред для нас принесли системы космической связи Starlink. Кстати, оно у нас затрофеено, мы им располагаем», — сказал Рогозин.

Starlink, разработанный компанией SpaceX Илона Маска, обеспечивает высокоскоростной широкополосный спутниковый доступ в интернет.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории, подконтрольной киевскому режиму, работает почти 30 тысяч терминалов системы Starlink.