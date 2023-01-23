Буэнос-Айрес, 23 января, 2023, 03:49 — ИА Регнум. Власти Аргентины не поддерживают действия России на Украине, но и не намерены прекращать взаимодействие. Об этом заявил президент Аргентины Альберто Фернандес в интервью изданию Folha de Sao Paulo.

Иван Шилов ИА REGNUM Аргентина

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Аргентинский лидер заверил, что не прекращает общения с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы никогда не поддерживали вторжение. В последний наш разговор Путин позвонил мне, чтобы поздравить с победой Аргентины в Кубке, и я ещё раз заявил, что надо сесть за стол переговоров, чтобы решить этот вопрос», — сказал Фернандес.

Как сообщало ИА REGNUM, венгерские власти не допустят, чтобы страну «заманили в ловушку» и втянули в конфликт на Украине, заявил 22 января премьер-министр Виктор Орбан.