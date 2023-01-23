Вашингтон, 23 января, 2023, 03:28 — ИА Регнум. Обозреватели New York Times — главный дипломатический корреспондент Стивен Эрлангери и Эрика Соломон — дали своё объяснение в затягивании Германией передачи обещанных танков Leopard 2 Украине. Исходя из проведённого опроса немцы считают, что не стоит «наступать на одни и те же грабли» — повторять ошибки Второй мировой войны. Постнацистское отвращение к войне и стремление к миру, нежелание военного лидерства — так объясняется промедление в снабжении оружием Киева.

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«Российское вторжение бросило вызов всему этому. Это стало для Германии не только политическим, но и психологическим шоком, опровергнув многие её предположения о России, президенте Путине и роли Германии в Европе, внезапно оказавшейся в состоянии войны», — пишут авторы.

Опросы общественного мнения показали, что значительная часть немцев хоть и поддерживает Украину, но против поставок танков и оружия. Они не хотят обеспечивать войну там, где проходили кровопролития по вине Германии.

«Нежелание Германии здесь можно выразить одним словом, и это — «история», — заключил президент американского совета по Германии Стивен Э. Сокол.

Как сообщало ИА REGNUM, депутатов бундестага Германии советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал равнодушными, а одного из них омерзительным.