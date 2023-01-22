Берлин, 23 января, 2023, 02:59 — ИА Регнум. В Германии в ближайшее время сформируют окончательную позицию по вопросу оказания помощи Украине поставками танков Leopard. Об этом заявил недавно возглавивший министерство обороны страны Борис Писториус в интервью телеканалу ARD.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Писториус

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«Решение, думаю, будет скоро принято, каким бы оно ни было», — сказал он, подчеркнув, что его принятие будет очень ответственным для правительства Германии.

Вердикт по поставкам танков Писториус назвал вопросом безопасности. Он также подчеркнул, что решение в ФРГ намерены принимать таким образом, «чтобы не становиться стороной конфликта» и в то же время поддержать Украину «в одержании победы».

Откладывать на долгое время окончательное заявление о тяжёлом вооружении для Киева в ФРГ не будут, заверил министр обороны страны.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский уже сравнил количество танков, которые собираются отправить Киеву западные страны, с арсеналом тяжёлой бронетехники РФ и остался недоволен объёмами помощи. Десятков танков ВСУ будет недостаточно, констатировал украинский лидер. Ранее он просил 300 единиц тяжёлой техники.