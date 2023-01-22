Москва, 23 января, 2023, 02:10 — ИА Регнум. В России количество распространяемых в интернете фейков растёт, информационные атаки на людей усиливаются. Надзорные ведомства отслеживают и блокируют все ресурсы, распространяющие недостоверную информацию. Об этом заявил в интервью «Известиям» генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. В 2022 году зарегистрировано 187 таких преступлений.

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По словам Краснова, в ушедшем году направлены в суд уголовные дела о 78 преступлениях в отношении 67 человек.

«В 2022 году направлено в Роскомнадзор свыше 1,7 тыс. требований о внесудебном ограничении доступа к информации в интернете, мессенджерах и соцсетях. В 2021 году таких было 650», — сказал генпрокурор.

Роскомнадзор заблокировал либо удалил публикации более чем со 190 тыс. интернет-страниц, в том числе распространявших недостоверную общественно значимую информацию о спецоперации. Таких было 125 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Татьяна Буцкая («Единая Россия») просит Следственный комитет России пресечь деятельность организации «Совета матерей и жен», распространяющей фейки об армии.