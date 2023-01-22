Москва, 23 января, 2023, 01:22 — ИА Регнум. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в интервью «Известиям» рассказал в том числе о надзоре за исполнением законов при расходовании бюджетных средств участниками государственных проектов и программ.

Kremlin.ru Игорь Краснов

Читайте также: Ущерб от коррупции в 2022 году в России оценили в 37 млрд рублей

По словам Краснова, за девять месяцев 2022 года прокуратура совместно с Росфинмониторингом предотвратила хищение свыше 298,1 млн рублей и выявила сговор участников торговых процедур на 414,3 млн рублей.

«В Дагестане, Мордовии, Ульяновской области и других субъектах удалось добиться завершения строительства и ремонта более 75 социальных объектов. В Чувашии, Калужской, Самарской и Тюменской областях — приобретения гражданам необходимых дорогостоящих лекарств. В Башкирии, Вологодской области и ХМАО — получения жилья для переселения из аварийных домов. В Крыму, Псковской области, ЯНАО — восстановления прав семей, которым необоснованно отказали в доступе к мерам господдержки», — перечислил генпрокурор промежуточные итоги деятельности надзорных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году коррупционными преступлениями, совершёнными в России, был нанесён ущерб более чем на 37 млрд рублей, за два года он превысил 100 млрд рублей.