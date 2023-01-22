Берлин, 23 января, 2023, 00:39 — ИА Регнум. Когда европейские страны снова зададут вопрос Германии о том, можно ли поставлять на Украину танки Leopard 2, они получат разрешение на эти действия. С таким заявлением выступила на телеканале LCI министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

(сс) U.S. Army. Gertrud Zach Немецкий танк Leopard 2

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«На данный момент вопрос ещё не был задан, но если бы его нам задали, мы бы не стали препятствовать», — отметила она.

Причины перемены риторики Германии по этому вопросу глава немецкого МИД не назвала.

Ранее в Польше анонсировали намерение принуждать ФРГ к отправке танков Киеву при помощи специально созданной военной коалиции. Об этом заявлял премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Как сообщало ИА REGNUM, киевская армия к началу лета в общей сложности сможет получить от западных союзников менее 90 танков, что намного меньше 300, на которые рассчитывал президент Украины Владимир Зеленский. К этому выводу пришло итальянское издание Quotidiano Nazionale, по данным которого от Германии поступят 19 Leopard 2, от Польши — 14, от Финляндии — десять танков и от Нидерландов — около 40.