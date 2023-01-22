Белгород, 23 января, 2023, 00:00 — ИА Регнум. Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

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«По предварительной информации, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют последствия на земле», — написал в своём телеграм-канале Гладков.

До 4 февраля на территории Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января количество погибших в результате взрыва гранаты в Белгородской области увеличилось до семи человек.