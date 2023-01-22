Мелитополь, 22 января, 2023, 23:59 — ИА Регнум. За месяц из рядов ВСУ на сторону российской армии в Запорожской области перешли несколько десятков военнослужащих. Об этом рассказал 22 января председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Владимир Рогов Владимир Рогов

Читайте также: «Русская весна»: ВС России перешли к наступлению в Запорожской области

В том числе недавно ряды киевских боевиков добровольно покинули два офицера элитного спецподразделения ВСУ. В целом с середины декабря число желающих встать на сторону армии РФ киевских бойцов возросло, констатировал Рогов. По его словам, такие случаи стали уже «регулярными» в Запорожской области.

«Резко увеличилось число переходов с середины декабря. Речь идёт как минимум о нескольких десятках переходов людей на сторону России в Запорожской области. Воевать, убивать, тем более умирать за режим Зеленского не хотят», — подчеркнул Владимир Рогов.

Некоторые из тех, кто не захотел воевать на стороне ВСУ, уже участвуют в боях на стороне российской армии. Предварительно военнослужащие проходят проверки на причастность к военным преступлениям.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России перешли в наступление на некоторых участках фронта в Запорожской области 21 января. Под оперативный контроль ВС РФ тогда были взяты четыре населенных пункта в районе города Орехова.