В США раскрыли условия, при которых Европа поставит ВСУ танки Leopard
Конгрессмен США: поставка хотя бы одного танка Abrams ускорит отправку немецких Leopard
Вашингтон, 22 января, 2023, 20:26 — ИА Регнум. Если бы в США объявили, что планируют отправить на Украину хотя бы один танк Abrams, Германия бы разрешила предоставить танки Leopard, уверен председатель комитета по международным отношениям палаты представителей конгресса Майкл Маккол.
В его заявлении говорится об ожидании Берлином первого шага от США.
По информации конгрессмена, около десяти стран сейчас вооружены танками Leopard и ожидают согласия от Германии для их поставок на Украину.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель винит Германию в затягивании решения по поставкам Украине танков Leopard.
Как сообщало ИА REGNUM, ветеран боевых действий во Вьетнаме Джим Джонс убеждён, что отказ США и союзников поставить тяжёлые танки ВСУ может привести к поражению Украины, второго шанса для которой может не представиться.
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