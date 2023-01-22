Вашингтон, 22 января, 2023, 20:26 — ИА Регнум. Если бы в США объявили, что планируют отправить на Украину хотя бы один танк Abrams, Германия бы разрешила предоставить танки Leopard, уверен председатель комитета по международным отношениям палаты представителей конгресса Майкл Маккол.

IMAGO/Madis Veltman/ТАСС Танк Leopard

В его заявлении говорится об ожидании Берлином первого шага от США.

По информации конгрессмена, около десяти стран сейчас вооружены танками Leopard и ожидают согласия от Германии для их поставок на Украину.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель винит Германию в затягивании решения по поставкам Украине танков Leopard.

Как сообщало ИА REGNUM, ветеран боевых действий во Вьетнаме Джим Джонс убеждён, что отказ США и союзников поставить тяжёлые танки ВСУ может привести к поражению Украины, второго шанса для которой может не представиться.

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