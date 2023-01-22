Санкт-Петербург, 22 января, 2023, 19:24 — ИА Регнум. Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что все бразильские футболисты команды намерены остаться в клубе. Об этом 22 января сообщает «Спорт-Экспресс».

Петр Ковалев/ТАСС Дуглас Сантос

«Мы все благодарны «Зениту» и его болельщикам за то, как нас принимают, как о нас заботятся. И мы стараемся отвечать тем же. Желание остаться в клубе велико», — сказал Сантос.

Он добавил, что не хватает Лиги чемпионов, потому что это самый статусный турнир, но у всех игроков «Зенита» есть желание вести клуб к победам.

Напомним, Дуглас Сантос перешёл в «Зенит» летом 2019 года. В составе команды он стал трёхкратным чемпионом России.

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