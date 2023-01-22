Будапешт, 22 января, 2023, 19:10 — ИА Регнум. Венгерские власти не допустят, чтобы страну «заманили в ловушку» и втянули в конфликт на Украине, заявил 22 января премьер-министр Виктор Орбан, выступая в городе Сатмарчек в связи с празднованием Дней венгерской культуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

В своей речи венгерский политик отметил, что страна не втягивается в «вихрь всё более кровопролитной войны и хочет прекращения огня, переговоров и мира».

Венгрия не изменит свою позицию в отношении украинского конфликта и не поддастся давлению со стороны других государств, сказал он.

«Мы должны оставаться на венгерской стороне истории даже в самых сложных и трудных ситуациях», — добавил Орбан.

Ранее премьер-министр Венгрии сказал, что страна не откажется от своей истории, не станет сносить памятники или становиться на колено в знак «покаяния».

Как сообщало ИА REGNUM, Венгрия заблокировала седьмой пакет помощи от Евросоюза на поставки оружия киевской армии. Это касается 500 млн евро из Европейского фонда мира.

Страны ЕС намерены оказывать давление на Венгрию на следующей встрече министров иностранных дел, 23 января. Дипломаты возмущены нежеланием властей страны согласовать транш и намерены его утвердить без одобрения «пророссийского», по их мнению, Будапешта.