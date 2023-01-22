Вашингтон, 22 января, 2023, 18:50 — ИА Регнум. На российские продукты нефтепереработки могут быть распространены ограничения, введенные ранее в отношении нефти, заявила 22 января министр финансов США Джанет Йеллен.

ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин Цистерны

Ограничения могут быть введены уже в феврале 2023 года, но, скорее всего, это произойдет позднее, добавила она.

Также Йеллен заявила, что план по введению ограничений цен на российские нефтепродукты может не сработать, поскольку регулировать «потолок» этих цен сложнее, чем в случае с сырой нефтью.

Нефтяные санкции стран Запада в отношении России начали действовать в декабре 2022 года. В ответ Россия запретила с 1 февраля поставки нефти иностранным контрагентам, прямо или косвенно использующим механизм фиксации предельной цены.