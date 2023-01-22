Будапешт, 22 января, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Венгрия не намерена отказываться от своей истории, сносить памятники или становиться на колено в знак покаяния. Об этом 22 января заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, речь которого транслировалась в эфире телеканала М1.

Zsolt Szigetvary/EPA/ТАСС Виктор Орбан

Орбан выступил на мероприятии по случаю празднования Дней венгерской культуры, которое прошло в городке Сатмарчек на северо-востоке страны. В нём поэт Ференц Кёльчеи 200 лет назад написал слова национального гимна Венгрии.

«Должны ли мы встать на колени посреди футбольного поля? Или сносить статуи наших великих предков? Или стирать нашу тысячелетнюю культуру? Или позволить самозваным и либеральным цензорам смеяться над нашей историей?» — спросил Орбан.

По его словам, слова гимна говорят о другом, и поётся он «не на коленях, а стоя, твёрдо, громко и с высоко поднятой головой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальный представитель правительства Венгрии Александра Сенткирайи заявила, что 97% жителей страны отвергают санкции против России, которые могут нанести серьёзный ущерб.