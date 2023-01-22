Москва, 22 января, 2023, 17:30 — ИА Регнум. В ходе наступления на запорожском направлении подразделения Восточного военного округа (ВВО) заняли более выгодные позиции и рубежи. Об этом 22 января сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

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«На запорожском направлении в ходе наступательных действий подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи и позиции», — сказал Конашенков.

По его словам, были уничтожены две гаубицы Д-20 в районах населённых пунктов Пречистовка (ДНР) и Степногорск Запорожской области, а также гаубица Д-30 в Преображенке Запорожской области.

Кроме того, он уточнил, что за сутки на этом направлении уничтожено до 85 киевских боевиков, а также боевая машина пехоты, пикап и две боевые бронированные машины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бойцы ЧВК «Вагнер» взяли несколько опорных пунктов ВСУ по пути к населённому пункту Ивановское.