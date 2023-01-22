Новая Каховка, Херсонская область, 22 января, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Украинские войска подвергли артиллерийскому обстрелу город Новая Каховка в Херсонской области, пострадали жилые кварталы. Об этом сообщили 22 января местные власти.

t. me/VGA_NovayaKahovka Пожар в Новой Каховке после обстрела со стороны ВСУ 22 января 2023 года

«Укронацисты совершили прицельный артиллерийский обстрел мирного населения Новой Каховки», — говорится в сообщении в телеграм-канале администрации города.

Под огнём оказались жилые дома. Украинский снаряд попал по жилому дому около 15:30 (16:30 мск). На месте работают МЧС, экстренные и коммунальные службы.

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