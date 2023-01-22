Вашингтон, 22 января, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Власти США пришли в ярость, узнав о решении Германии пока не поставлять на Украину немецкие боевые танки Leopard. Об этом 22 января сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

Hiuppo Основной боевой танк Leopard

По её информации, такое решение ФРГ вызвало у союзников этой страны по НАТО открытое непонимание и почти нескрываемый гнев, при этом больше всего разозлились власти США.

Согласно данным журналистов, тон в Вашингтоне был особенно резкий, когда министр обороны США Ллойд Остин пытался 19 января в Берлине и 20 января на базе Рамштайн в Германии заручиться согласием на поставку Киеву танков Leopard 2.

Газета пишет, что речь идет как о самом вкладе ФРГ в виде боевых танков из запасов бундесвера, так и о разрешении на реэкспорт техники, которое власти этой страны должны предоставить другим государствам.

По информации издания, особое значение имела встреча Остина с главой ведомства федерального канцлера ФРГ Вольфгангом Шмидтом, которого считают ключевой фигурой по позиции Германии. На ней, как пишет газета, министр обороны США вступил в ожесточенный спор со Шмидтом, в результате данная встреча получилась напряженной.

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По информации Минобороны России, в годы Великой Отечественной войны Красная армия разгромила и пленила 607 дивизий противника. Общие людские потери Вооруженных сил Германии во Второй мировой войне достигли 13,4 млн человек. При этом безвозвратные потери Германии и ее союзников на советско-германском фронте составили 8649,5 тысячи человек. В ходе войны советские войска уничтожили и захватили свыше 75% всего оружия и военной техники врага.