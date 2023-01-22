SZ: у США вызвало гнев решение ФРГ пока не передавать Киеву танки Leopard
Вашингтон, 22 января, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Власти США пришли в ярость, узнав о решении Германии пока не поставлять на Украину немецкие боевые танки Leopard. Об этом 22 января сообщает газета Süddeutsche Zeitung.
По её информации, такое решение ФРГ вызвало у союзников этой страны по НАТО открытое непонимание и почти нескрываемый гнев, при этом больше всего разозлились власти США.
Согласно данным журналистов, тон в Вашингтоне был особенно резкий, когда министр обороны США Ллойд Остин пытался 19 января в Берлине и 20 января на базе Рамштайн в Германии заручиться согласием на поставку Киеву танков Leopard 2.
Газета пишет, что речь идет как о самом вкладе ФРГ в виде боевых танков из запасов бундесвера, так и о разрешении на реэкспорт техники, которое власти этой страны должны предоставить другим государствам.
По информации издания, особое значение имела встреча Остина с главой ведомства федерального канцлера ФРГ Вольфгангом Шмидтом, которого считают ключевой фигурой по позиции Германии. На ней, как пишет газета, министр обороны США вступил в ожесточенный спор со Шмидтом, в результате данная встреча получилась напряженной.
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По информации Минобороны России, в годы Великой Отечественной войны Красная армия разгромила и пленила 607 дивизий противника. Общие людские потери Вооруженных сил Германии во Второй мировой войне достигли 13,4 млн человек. При этом безвозвратные потери Германии и ее союзников на советско-германском фронте составили 8649,5 тысячи человек. В ходе войны советские войска уничтожили и захватили свыше 75% всего оружия и военной техники врага.