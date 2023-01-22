Белгород, 22 января, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Село Вязовое в Краснояружском районе Белгородской области попало под обстрел со стороны украинских боевиков, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков 22 января в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Разбитое окно

«Взрывной волной выбиты стёкла в двух частных домовладениях. Также имеется повреждение линии электропередачи», — написал Гладков.

Никто из людей не пострадал, на место прибыли аварийные бригады и оперативные службы, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января ВСУ обстреляли белгородское село Карабаново, полностью разрушив один жилой дом.

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