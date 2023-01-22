Москва, 22 января, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Враги России будут долго пытаться измотать Россию и, если смогут, уничтожить ее, написал 22 января в своем телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

RONALD WITTEK / EPA / tassphoto.com Встреча контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе Рамштайн в Германии. 20.01.2023

Так он прокомментировал итоги встречи представителей НАТО на базе «Рамштайн», где обсуждался вопрос о поставках тяжелого вооружения Украине.

Оружия у западных стран достаточно, и они могут производить новое, констатировал Медведев.

«Какие из этого выводы? Во-первых, будет очень непросто. Во-вторых, в случае затяжного конфликта в какой-то момент сложится новый военный альянс из тех стран, которых достали американцы и свора их кастрированных псов», — написал Медведев.

Именно так всегда заканчивались длительные войны, отметил зампред Совбеза. А после того, как США «окончательно кинут старуху Европу и остатки несчастных украинцев», мир вернется в равновесное состояние, полагает он.

«Если, конечно, не будет слишком поздно», — добавил Медведев.

Ранее, комментируя высказывания главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который сравнил нынешний конфликт с походами Наполеона и Гитлера в Россию, зампред Совета безопасности отметил, что Россия ведет новую Отечественную войну.