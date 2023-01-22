Вашингтон, 22 января, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Американского конгрессмена-республиканца Джорджа Сантоса, признавшегося в ношении женской одежды, высмеяли 21 января в вечернем шоу Saturday Night Live на канале NBC.

Rod Lamkey CNP/Global Look Press Конгрессмен-республиканец Джордж Сантос

Авторы шоу объединили две самые горячие для США темы — плей-офф НФЛ и скандального республиканца. Актёр Боуэн Янг сначала изобразил конгрессмена Сантоса в обычном виде, а затем появился в кадре в чёрном женском парике и блестящем красном платье. В таком виде Сантоса, предположительно, сфотографировали на гей-параде в Бразилии в 2005 году.

В ходе шоу «Сантос» приписал себе множество различных побед, в том числе футбольные титулы и даже «Оскара», якобы вручённого ему украинским президентом Владимиром Зеленским. Когда ведущие уличили его во лжи, актёр заявил:

«Я не занимался дрэгом в Бразилии. Я просто говорю, что не занимался «перетаскиванием» в Бразилии под именем Китара Раваш, однако, кто бы это ни делал, он был очень-очень хорош в этом и выиграл много-много конкурсов».

Затем «Сантос» появился в женской одежде и заявил, что он — не Джордж, а Китара Раваш, после чего похвастался исполнением танцевальных движений «смертельный прыжок» и «утиная походка», а также наградой за «самую тугую вытачку».

За несколько часов до выхода шоу Сантос признался журналистам, что в юности переодевался женщиной, но трансвеститом не был.

«Я был молод, и мне было весело на фестивале. Подайте на меня в суд за то, что у меня есть жизнь», — приводит его слова New York Post.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в американских СМИ появились снимки Сантоса с Юлой Рошар, трансвеститом из Бразилии, а также видеозапись с мужчиной в женской одежде, говорящим по-португальски и перечисляющим места своих выступлений. Предположительно, это также Сантос.

Конгрессмена ранее поймали на нагромождении лжи о разных аспектах его жизни. В частности, он лгал о том, что его мать погибла при теракте 9/11 в Нью-Йорке, а его дед и бабушка избежали нацистских преследований в Европе во время Второй мировой войны. К отставке Сантоса призвали и республиканцы, и демократы.

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