Стокгольм, 22 января, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Акция с сожжением Корана является актом неуважения по отношению к мусульманам. Об этом 22 января заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в Twitter.

JULIEN WARNAND/EPA/ТАСС Ульф Кристерссон

«Сжигание священных для многих книг является актом глубокого неуважения. Хочу выразить сочувствие всем мусульманам, оскорблённым тем, что произошло в Стокгольме», — написал Кристерссон.

По его словам, свобода слова является фундаментальной частью демократии, но то, что законно, не всегда является уместным.

Напомним, ранее лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжёг Коран перед посольством Турции в Стокгольме.

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