Лима, 22 января, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Более 200 протестующих задержаны перуанской полицией после штурма университета Сан-Маркос в Лиме. Об этом сообщает радиостанция RPP.

Lucas Aguayo Araos/dpa/Global Look Press Протесты в Перу

Участники протестов, охвативших столицу Перу, забаррикадировались в здании университета. Полицейские разбили ворота бронированным автомобилем и применили слезоточивый газ.

В числе задержанных — манифестанты, приехавшие в столицу для участия в протестах против правительства. В здании Главного национального университета Сан-Маркос они находились с 18 января.

СМИ публикуют снимки с десятками людей, которые лежат лицом вниз на территории университета.

МВД Перу заявило, что операция, в которой участвовали десятки полицейских, прошла по просьбе руководства вуза. Пострадавших нет.

Глава МВД Висенте Ромеро Фернандес подтвердил в Twitter задержание более 100 человек. По его словам, им могут предъявить обвинения в «преступлениях против собственности и захвате с отягчающими обстоятельствами».

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