Мадрид, 22 января, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что решение о поставке Украине танков Leopard до сих пор не принято из-за позиции Германии, пишет 22 января испанская газета El Diario.

Hiuppo Танк Leopard

«Это та дискуссия о танках, которая идёт сегодня и которая понемногу, слишком понемногу продвигается к решению о поставках этого вооружения. Лично я считаю, что в нынешнем состоянии войны нужно поставить танки Украине», — цитирует издание Борреля.

По его словам, решение не принято в основном из-за уклончивости властей Германии. Боррель считает, что необходимо «принять риск» по снабжению ВСУ необходимым вооружением.

Глава дипломатии ЕС привёл данные исследования, согласно которым общая помощь Украине составила около 50 млрд евро. Сюда входит гуманитарная и экономическая помощь, а также поддержка беженцев.

Боррель также заявил, что знает о критике масштабных поставок оружия Киеву, но считает эту критику необоснованной.

Напомним, украинский посол в Германии Алексей Макеев ранее заявил, что правительство ФРГ должно как можно скорее разрешить поставки в Киев танков Leopard 2.

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