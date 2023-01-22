Новая Каховка, Херсонская область, 22 января, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Здание Новокаховской городской больницы в Херсонской области в результате субботнего обстрела ВСУ получило повреждения, сообщает 22 января пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Новокаховская городская больница. Херсонская область. Россия

В ведомстве отмечают, что после обстрела в больнице вылетели окна, перед приёмным покоем осталась воронка, пострадавших нет.

Напомним, 21 января боевики киевского режима неоднократно обстреливали Херсонскую область. В результате был повреждён частный жилой дом.

Как сообщало ИА REGNUM, киевский режим в срочном порядке перебрасывает войска к запорожскому участку линии фронта.

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