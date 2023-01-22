Кито, 22 января, 2023, 11:46 — ИА Регнум. Трещины появились на гидроэлектростанции Coca Codo Sinclair в Эквадоре, которая была построена при помощи Китая. Об этом 22 января сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

E]Stringer / globallookpress.com Вице-президент Эквадора Хорхе Давид Глас (К) позирует с сотрудниками в одном из туннелей гидроэнергетического проекта Кока Кодо Синклер в Эль-Чако, провинция Напо, Эквадор. 2015

Отмечается, что с тех пор как ГЭС была введена в эксплуатацию в 2016 году, в турбинах станции нашли более 17 тыс. трещин. Теперь энергетики опасаются, что станция выйдет из строя.

«Мы можем потерять всё. И мы не знаем, произойдёт это завтра или через шесть месяцев», — сказал инженер из Университета Святого Франциска в Кито Фабрисио Йепес.

Отмечается, что энергетики винят в этом некачественную сталь, поставленную из Китая.

Напомним, станция Coca Codo Sinclair расположена на реке Амазонке в провинции Напо и является крупнейшей в Эквадоре. Её строила китайская компания Sinohydro на протяжении шести лет. В 2016 году на ее открытие в страну приезжал председатель КНР Си Цзиньпин.