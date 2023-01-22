На крупнейшей в Эквадоре ГЭС, открытой Си Цзиньпином, появились трещины
На крупнейшей в Эквадоре ГЭС, открытой Си Цзиньпином, появились тысячи трещин
Кито, 22 января, 2023, 11:46 — ИА Регнум. Трещины появились на гидроэлектростанции Coca Codo Sinclair в Эквадоре, которая была построена при помощи Китая. Об этом 22 января сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Отмечается, что с тех пор как ГЭС была введена в эксплуатацию в 2016 году, в турбинах станции нашли более 17 тыс. трещин. Теперь энергетики опасаются, что станция выйдет из строя.
«Мы можем потерять всё. И мы не знаем, произойдёт это завтра или через шесть месяцев», — сказал инженер из Университета Святого Франциска в Кито Фабрисио Йепес.
Отмечается, что энергетики винят в этом некачественную сталь, поставленную из Китая.
Напомним, станция Coca Codo Sinclair расположена на реке Амазонке в провинции Напо и является крупнейшей в Эквадоре. Её строила китайская компания Sinohydro на протяжении шести лет. В 2016 году на ее открытие в страну приезжал председатель КНР Си Цзиньпин.