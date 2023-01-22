Всеволожск, Ленинградская область, 22 января, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Всеволожского района Ленинградской области оперативно нашли и задержали мужчину, подозреваемого в убийстве человека, чьи расчлененные останки были найдены 21 января во Всеволожске.

Частная баня во Всеволожске, где были найдены останки тела

Сообщение о страшной находке поступило от женщины, обнаружившей части тела человека в бане частного домовладения на проспекте Некрасова. Всего на месте происшествия находились накрытые ковром три полиэтиленовых пакета и один завернутый в простыню сверток с останками неустановленного мужчины. Органы СКР по Ленобласти сразу же возбудили уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

В ходе оперативно-следственных действий была установлена личность погибшего, им оказался 38-летний мужчина, проживавший в Всеволожске.

Работая по горячим следам, спустя несколько часов сотрудники уголовного розыска прибыли в деревню Кальтино Всеволожского района и направились к дому, принадлежащему мужчине, 1971 года рождения.

«По подозрению в совершении указанного преступления задержан находящийся в гостях в состоянии алкогольного опьянения 55-летний мужчина», — сообщили 22 января в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Напомним, ход и результаты расследования уголовного дела, возбуждённого по факту убийства, находятся на контроле Всеволожской городской прокуратуры.