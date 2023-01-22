Берлин, 22 января, 2023, 10:16 — ИА Регнум. Во властных структурах Германии возникли разногласия по вопросу поставок боевых танков Украине. Об этом пишет немецкое издание Zeit.

Philipp Schulze/dpa/picture-alliance/ТАСС Leopard 2

Согласно данным издания, глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман потребовала от канцлера ФРГ Олафа Шольца сделать четкие заявления относительно военной поддержки Киева.

«Если вы не хотите поставлять Leopard 2 Украине, то вы должны объяснить, почему», — заявила глава оборонного комитета бундестага.

При этом председатель фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених подверг критике такие высказывания Штрак-Циммерман.

«Госпожа Штрак-Циммерманн и другие подталкивают нас к военному конфликту», — заявил он, добавив, что в ходе конфликта политика в Европе проводится не в стиле «ритуалов возмущения» или «вздохов», а четко и разумно, при этом политика безопасности не ограничивается лишь поставками оружия.

По информации Минобороны России, в годы Великой Отечественной войны Красной армией Советского Союза были разгромлены и пленены 607 дивизий противника. Общие людские потери Вооруженных сил Германии во Второй мировой войне достигли 13,4 млн человек, на советско-германском фронте — 10 млн человек. Безвозвратные потери Германии и ее союзников на советско-германском фронте составили 8649,5 тысячи человек. За время войны советскими войсками уничтожено и захвачено более 75% всего оружия и военной техники врага.