Донецк, 22 января, 2023, 08:37 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за сутки от обстрелов со стороны боевиков ВСУ погиб один мирный житель, сообщили 22 января в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Николай Тришин/ТАСС Последствия обстрела Донецка 21.01.2023

«За минувшие сутки в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погиб один мирный житель», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Пологовском районе Запорожской области кладбище подверглось обстрелу со стороны киевских боевиков. Были повреждены надгробия.

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