Кейптаун, 22 января, 2023, 07:39 — ИА Регнум. В Южно-Африканской Республике ждут президента РФ Владимира Путина на саммите БРИКС, который запланирован на август.

Kremlin.ru Владимир Путин

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«От Путина и Кремля будет зависеть, приедет ли он, но мы обязательно направим ему приглашение и будем ждать его», — сказал в интервью РИА Новости посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука.

Дипломат добавил, что встреча лидеров БРИКС может пройти в одном из четырех крупнейших городов ЮАР — Йоханнесбурге, Кейптауне, Дурбане или Претории.

Как сообщало ИА REGNUM, страны БРИКС ищут альтернативу американскому доллару для платежей, поскольку для бедных стран доминирование этой валюты невыгодно, заявила министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор.