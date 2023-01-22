Вашингтон, 22 января, 2023, 06:47 — ИА Регнум. Президенту США Джо Байдену указали на то, что не стоит заявлять об отсутствии сожалений, когда речь идёт о неподобающем обращении с секретными документами. Такое мнение выразил ведущий Fox News Джонатан Тарли, возмущённый словами американского лидера о том, что он не сожалеет о хранении секретных документов у него в доме.

Gage Skidmore Джо Байден

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«Его заявление «без сожалений» просто бесит. Это также редкостный дебилизм, учитывая присутствие прокурора на месте», — сказал в эфире журналист.

Он считает такое заявление Байдена показателем уверенности в том, что дело о секретных документах не будут расследовать должным образом. Ведущий также считает, что президент провоцирует правоохранителей, делая «всё возможное, чтобы на него завели уголовное дело». Его возмутило, что Байден обвиняет других, часто не имея доказательств, но при этом не признаёт свои проступки.

По словам Тарли, действия американского лидера считают безответственными около 60 процентов граждан США.

Как сообщало ИА REGNUM, в частном доме президента США Джо Байдена более 12 часов проводили обыски и обнаружили ещё шесть секретных документов. Одна часть обнаруженной засекреченной документации хранится с тех времён, когда Байден был членом Сената США, другая относится к его работе на посту вице-президента страны.