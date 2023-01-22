Стаханов, ЛНР, 22 января, 2023, 06:25 — ИА Регнум. Под обстрел из РСЗО HIMARS попал город Стаханов в Луганской Народной Республике. Всего ВСУ выпустили по населённому пункту шесть ракет, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации.

Александр Погожев ИА REGNUM Стенд вдоль дороги в Стаханове

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«Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», — отметили в СЦКК.

Обстрел был зафиксирован в 22:52 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР за сутки 21 января были зафиксированы 26 артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ. Из-за обстрелов в Кировском районе Донецка погиб мужчина, разрушены четыре дома и один объект инфраструктуры.