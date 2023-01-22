Москва, 22 января, 2023, 06:18 — ИА Регнум. В РПЦ назвали репрессиями против духовенства возбуждение уголовного дела в отношении митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павла (Лебедя).

РПЦ Патриаршее служение в праздник Пасхи Христовой в Храме Христа Спасителя

Читайте также: Власти Украины решили запретить УПЦ

По словам советника патриарха Московского и всея Руси протоиерея Николая Балашова, уголовное дело против митрополита Павла по обвинению в «разжигании религиозной розни», а фактически в непризнании канонической законности раскольнической ПЦУ — ещё один яркий пример репрессий, которым украинцы подвергаются за свои религиозные убеждения.

«Это часть той ожесточенной кампании, которую киевский режим ведёт против Украинской православной церкви», — сказал РИА Новости Николай Балашов.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Украины 19 января внесло в Верховную раду законопроект, предполагающий запрет деятельности Украинской православной церкви.