Вашингтон, 22 января, 2023, 05:04 — ИА Регнум. Американский лидер Джо Байден не стал отвечать на вопрос журналиста о сроках поставок Украине танков Leopard 2. Видео размещено на YouTube-канале Telegraph.

Whitehouse.gov Джо Байден

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Президент США сказал, что Киев получит всю необходимую помощь, но когда это случится, он не ответил и быстро ушёл от топлы журналистов.

С конца 2022 года и весь январь западные страны наперебой обещают военную помощь киевской армии, но дальше слов дело не пошло.

Как сообщало ИА REGNUM, власти ФРГ должны как следует подумать, прежде чем поставлять на Украину танки Leopard. К этому призвал немецких политиков обозреватель издания Spiegel Томас Фишер.