Берлин, 22 января, 2023, 04:33 — ИА Регнум. Представители власти ФРГ должны как следует подумать, прежде чем поставлять на Украину танки Leopard. К этому призвал немецких политиков обозреватель издания Spiegel Томас Фишер.

twitter @oleksiireznikov Самолет из США с партией вооружения для Украины

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Он предложил решить, готовы ли в Германии тратить миллиарды евро на дальнейшее вооружение Украины и насколько далеко хотят зайти в этом вопросе.

«Если можно поставлять танки, то почему не боевые самолёты? Где проходит граница?» — задумался журналист.

Он счёл нелогичным наращивание объёмов военной помощи Киеву и назвал эту стратегию неубедительной.

Как сообщало ИА REGNUM, США, поставляя Украине ЗРК Patriot, совершают ошибку, за которую придётся дорого заплатить, заявил офицер армии США Джефф Ламер. Он уверен, что Украина не сможет пользоваться сложным и высокотехнологичным зенитно-ракетным комплексом, потому что на обучение солдат в США уходят месяцы.