Вашингтон, 22 января, 2023, 03:44 — ИА Регнум. В частном доме президента США Джо Байдена более 12 часов проводили обыски и обнаружили ещё шесть секретных документов. Поиски вели сотрудники министерства юстиции США, сообщил адвокат американского президента Боб Баэур.

Facebook.com/joebiden Джо Байден

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«Накануне минюст завершил тщательный обыск в доме президента в Уилмингтоне», — отметил он.

Одна часть обнаруженной засекреченной документации с тех времён, когда Байден был членом Сената США, другая относится к его работе на посту вице-президента страны.

Как сообщало ИА REGNUM, Байден своеобразно прокомментировал ситуацию с найденными у него секретными документами. Президент использовал популярную в США фразу писательницы Гертруды Стайн, давая понять, насколько незначительны, по его мнению, эти государственные бумаги.