Донецк, 22 января, 2023, 01:19 — ИА Регнум. Шесть населённых пунктов в Донецкой Народной Республике обстреливались киевскими боевиками 21 января. Всего были зафиксированы 26 артиллерийских обстрелов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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По региону ударили 28 единицами разных боеприпасов, в том числе ракет калибра 155 мм. Из-за обстрелов в Кировском районе Донецка погиб мужчина, там также был повреждён дом. Жилые строения частично разрушены после атак в Горловке и Макеевке. Кроме того, в ДНР был повреждён снарядами один объект гражданской инфраструктуры.

«Под вражеским огнём оказались районы шести населённых пунктов Республики: столица г. Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Зайцево, Горловка (Никитовский район), Пантелеймоновка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский район)», — отметили в представительстве ДНР в СЦКК.

Как сообщало ИА REGNUM, поздно вечером 21 января СЦКК зафиксировал обстрелы Донецка, Горловки и Макеевки. Атаки произошли в 22:20, 23:30 и 23:50 по местному времени.