Запорожье, Запорожская область, 22 января, 2023, 00:50 — ИА Регнум. По информации председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, у киевских боевиков на запорожском направлении есть проблемы с наличием боеприпасов.

Владимир Рогов Владимир Рогов

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Рогов говорит, что у укронацистов «начался снарядный голод».

«Если раньше они накидывали по два-три десятка снарядов и не останавливались, то теперь буквально один-два снаряда — и тишина. То есть они обозначают свою позицию, но полноценно вести боевые действия у них не получается», — пояснил общественник в эфире телеканала «Соловьев Live».

По мнению Владимира Рогова, причиной такой ситуации может быть взятие ВС РФ села Лобковое через которое боевики перебрасывали подкрепление и снабжение.

Как сообщало ИА REGNUM, те, кто считают, будто Украина «гарантированно» выиграет, ошибаются, заявил 21 января бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович.