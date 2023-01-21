Донецк, 22 января, 2023, 00:25 — ИА Регнум. Зафиксированы обстрелы 21 января населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Удары велись со стороны ВСУ, сообщил Совместный центр по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Александр Погожев ИА REGNUM Воронка от снаряда.

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В Донецк прилетели пять снарядов, в Макеевку — два, в Горловку — четыре. В столице региона были атакованы Киевский и Петровский районы. Большинство отправленных в ДНР ракет имели калибр 155 мм.

Обстрелы зафиксированы в 22:20, 23:30 и 23:50 по местному времени, уточнили в СЦКК.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ стали обстреливать ДНР интенсивнее. 21 января киевские боевики повредили здание детского сада в Донецке, известно об одном погибшем мирном жителе.