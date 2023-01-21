Вашингтон, 21 января, 2023, 23:55 — ИА Регнум. Возглавляющий аппарат Белого дома Рон Клейн может покинуть своё место. Его отставка ожидается в течение нескольких недель, сообщило The New York Times.

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Издание подчеркнуло, что если это кадровое решение будет реализовано, оно «станет самой значительной переменой в администрации с момента вступления президента США Джо Байдена в должность». О том, кто сменит Рона Клейна на этом посту, не сообщается.

Предполагается, что об отставке главы аппарата Белого дома объявят в течение месяца, после обращения Байдена к американцам, запланированного на 7 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, Джо Байден разочаровывается в своей команде из-за скандала с секретными документами, пока Белый дом пытается балансировать в сложившейся ситуации, отмечал ранее телеканал NBC.