Москва, 21 января, 2023, 21:19 — ИА Регнум. Акт сожжения священной для мусульман книги — Корана в столице Швеции является сатанизмом. Шведские власти должны отреагировать на произошедшее и призвать его участников к ответу, сказал 21 января в интервью ТАСС заместитель председателя Духовного управления мусульман России муфтий Рушан Аббясов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московская Соборная мечеть

«Мусульмане России безмерно возмущены очередным богомерзким поступком, произошедшим в Швеции», — сказал он.

По словам Аббясова, поступок шведских радикалов указывает на их «ментальную ущербность и бездуховность».

Вместо цивилизованного способа выразить свою точку зрения, они «скатились до такого отвратительного действия, задевающего чувства мусульман всего мира», сказал муфтий.

Ранее министр иностранных дела Турции Мевлют Чавушоглу назвал акцию по сожжению Корана в Швеции «подлой и расистской».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Стокгольме проходят демонстрации, связанные со вступлением Швеции в НАТО и проблемами с ратификацией Турцией шведской заявки. Датско-шведский правый экстремист Расмус Палудан получил разрешение от полиции на сожжение Корана около посольства Турции в столице Швеции.

Также активисты подвесили изображающую президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана куклу вверх ногами возле мэрии Стокгольма, а затем прошли по баннеру с портретом турецкого лидера.

Читайте также: В Стокгольме проходят демонстрации против Турции и вступления Швеции в НАТО